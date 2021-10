Deutschland: 239 Meter hohes Windrad eingestürzt

Turbinen in nahem Windpark abgeschaltet

Am Freitag reagierte auch der Betreiber eines Windparks in der Nähe von Haltern am See und nahm seine Windräder vom Netz. Der Energiekonzern RWE schaltete alle sechs Turbinen des Windparks Jüchen A 44n ab. Die sechs Windräder seien von der gleichen Bauart wie die eingestürzte Anlage in Haltern am See, teilte RWE am Freitag auf seiner Website mit.