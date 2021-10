Geld für Gewaltschutz: 25 Mio. Euro liegen parat

Nach einer Reihe tragischer Fälle im Frühjahr reagierte die Politik und stellte 25 Millionen Euro für Gewaltschutzprojekte in Aussicht – seit Freitag fließt das Geld: „Damit sind wir in der Lage, unser Angebot für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder weiter auszubauen und auch mehr als bisher für die Prävention aufzuwenden“, so Karin Gölly, stellvertretende Leiterin des Dachverbandes der Gewaltschutzzentren.