Bei Sturm Graz ist alles nur Kopfsache

Vor allem im ersten Durchgang war Sturm (wie in Monaco) wieder wie das Kaninchen vor der Schlange. Dabei wollte man vom Start weg couragierter an die Sache herangehen. „Das war überraschend, ich habe gedacht, dass wir so auftreten, wie wir’s im Vorfeld besprochen haben“, meint auch Mentaltrainer Mathias Berthold.