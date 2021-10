Bitter! Sturm bis Jahresende ohne Kiteishvili

Sturm Graz muss lange ohne Schlüsselspieler Otar Kiteishvili auskommen. Der Georgier erlitt am Donnerstag bei der Europa-League-Niederlage der Grazer gegen PSV Eindhoven (1:4) einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk. Der 25-jährige Mittelfeldspieler fällt damit bis Jahresende aus, gab der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Freitag bekannt. Kiteishvili soll demnach bereits am Samstag operiert werden.