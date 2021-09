Graz: Pub-Rauferei zwischen Sturm- und PSV-Fans

Rund 50 Niederländer und 50 Steirer sind Mittwochabend in einem Pub am Färberplatz vermutlich wegen des bevorstehenden Matchs zwischen Sturm Graz und PSV Eindhoven aneinandergeraten. Bei der Rauferei wurden Mobiliar sowie Glasscheiben des Lokals zerstört und es gab vier Festnahmen - teils weil sich die Männer gegen die einschreitenden Polizisten gewehrt haben, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei.