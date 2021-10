EL-Partie eskaliert! Fackeln auf Fans - Abbruch

Schon wieder ist es in einem französischen Fußballstadion zu schweren Ausschreitungen gekommen. Das ohnehin als Hochrisiko-Match deklarierte Gruppenspiel in der Europa League zwischen Olympique Marseille und Galatasaray Istanbul musste am Donnerstagabend sogar unterbrochen werden. Berichten französischer Medien zufolge sollen zunächst Feuerwerkskörper aus den Reihen der rund 2.500 Istanbul-Fans Richtung Spielfeld geworfen worden sein.