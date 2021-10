Genesis GV60 öffnet die Tür per Gesichtserkennung

Ein Blick öffnet die Tür, der Fingerabdruck startet

Blickfang im Innenraum ist eine Kristallkugel in der Mittelkonsole. Beim Start des Fahrzeugs dreht sich ihre Unterseite nach oben und gibt so die Bedienknöpfe für die Automatik frei. Das soll hochwertig aussehen und dient gleichzeitig der Sicherheit, denn der Fahrer kann auf einen Blick erkennen, ob der Antrieb bereits aktiviert ist. Gestartet wird wie beim Handy-Freisperren per Fingerabdruck, die Türen öffnen per Gesichtserkennung. Zu diesem Zweck gibt es eine kleine Kamera in der B-Säule. Die Videosensoren finden sich auch in den digitalen Außenspiegeln, von wo sie ihre Bilder ins Cockpit übertragen.