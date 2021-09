Neues Gymnasium im Pionierviertel geplant

Attraktiver Standort vor den Toren der Großstadt

Der neue Standort im Pionierviertel liegt direkt am Bahnhof Weidling und sei gut erschlossen, heißt es. „Das Privatgymnasium erweitert das Bildungsangebot in unserer Stadt erheblich. Es hat sich bereits nach zwei Jahren aktiv in unsere Schullandschaft eingegliedert“, so Bildungsstadträtin Maria-Theresia Eder.