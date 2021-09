Vegane Ernährung steht auf dem Prüfstand

Geringeres Krebsrisiko bei Verzicht auf Fleisch

Was er und viele andere Ärzte aus der Praxis wissen: Veganer weisen meist einen niedrigeren Cholesterinspiegel, ein vermindertes Risiko für Herzkrankheiten und erhöhten Blutdruck sowie ein niedrigeres Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, auf. Außerdem haben Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren - in Österreichs sind das laut jüngst verfügbaren Zahlen immerhin 190.000 -, einen niedrigeren Body-Mass-Index und eine geringere Rate an Krebserkrankungen. Dieser Umstand wird damit begründet, dass eine rein pflanzliche Ernährung weniger gesättigte Fette und Cholesterin enthält, dafür aber einen höheren Anteil an Ballaststoffen, Magnesium, Vitamin C, Folat und Carotinoiden. Hingegen haben Veganer eine geringere Aufnahme unter anderem von Vitamin B12, Kalzium, Vitamin D, Zink und langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Umso sorgfältiger sollte der Speiseplan unserer Kinder gestaltet sein ...