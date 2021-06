Pflegemutter ließ Kind hungern: Acht Jahre Haft

Mit Handschellen an Bett gefesselt

Denn der Akt des Jugendamtes ist dick. Das Kind soll vollkommen verwahrlost gewesen sein, nicht geduscht, nicht gekämmt, die Wäsche schmutzig und löchrig, auch mit Handschellen ans Bett gefesselt, was Male an ihren Handgelenken bewiesen hätte. Gab es Nachfragen seitens eines Kindergartens, wurde der rasch gewechselt. Eingeschritten ist aber jahrelang niemand, Ermittlungen wurden unverständlicherweise eingestellt