Krypto-Verbot macht sich auch an Börse bemerkbar

Das chinesische Verbot sämtlicher Aktivitäten rund um Bitcoin & Co setzt der Kryptowährungs-Branche zu. Die Aktien der Handelsplattformen Huobi und OKG brachen in Hongkong um jeweils rund 20 Prozent ein. Am Freitag hatten zudem die in den USA notierten Titel der Anbieter von Spezialrechnern für das „Schürfen“ von Cyber-Devisen, Canaan und Ebang, 21 beziehungsweise sieben Prozent verloren.