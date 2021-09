China erklärt Krypto-Handel für illegal

Nach neuerlicher Kritik der chinesischen Zentralbank an Kryptowährungen sind diese am Freitag unter erheblichen Druck geraten. In einer Erklärung teilte die People´s Bank of China mit, dass alle Transaktionen in Verbindung mit Kryptowährungen illegal seien. Nicht erlaubt seien zudem ausländische Online-Dienste, die Chinesen den Zugriff auf Digitalwährungen ermöglichten.