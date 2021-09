Welcher Sporttyp sind Sie? Kopieren

Das kleinste Fitnessstudio der Welt! Das Set enthält 13 Teile, mit denen Sie sich ein Workout ganz nach Ihrem Bedarf zusammenstellen können. Mit den Tubes aus Latex können Sie gezielt unterschiedliche Muskelgruppen trainieren. Sie sind in unterschiedlichen Stärken erhältlich und ermöglichen bis zu 64 verschiedene Widerstandsniveaus. Für besonders effiziente Übungen bringen Sie die D-Ringe einfach mit dem Karabiner an den Tubes an. Die ergonomischen Handgriffe lassen sich gut an den Tubes befestigen und ermöglichen eine Vielzahl an Übungen. Für besonders starke Belastungen eignet sich der große Türanker besonders gut, denn er garantiert maximale Sicherheit und schützt Ihre Türen. Alle Teile zeichnen sich durch besonders gutes Material aus: Die Edelstahlringe sind massiv und halten auch stärkeren Widerständen stand. Die Neoprenpolsterung sorgt für maximalen Komfort an Fuß- und Handgelenken. Wir empfehlen das Produkt für alle, die ihren Körper effizient zuhause trainieren wollen. Aber auch für unterwegs, im Park oder im Urlaub ist dieses Set ein toller Begleiter. Dank der praktischen Reisetasche können Sie das Set überall mithinnehmen.



Im Lieferumfang enthalten: 5 x Premium Tubes, 1 x Premium Türanker, 2 x Anti-Rutsch Schaumhandgriffe, 2 x komfortable Fußschlaufen, Tragetasche, Workout-Guide per Mail oder Download, 1 Monat Premium Zugang zur SUMMFIT-App

Maße: 27 x 15 x 25 cm

Gewicht: 721 g

Preis: 39,99 €

