Rapid froh nach „Sieg, den jeder gefordert hat“

Was für Erleichterung und vorerst auch für etwas Ruhe im Umfeld sorgen wird. Nach schwachem Beginn kamen die Hütteldorfer in der BSFZ-Arena immer besser in Schwung. „Das Gegentor war unnötig, dann ist es in unserer Situation schwer, wenn du wieder zurückschlagen musst“, sagte Siegestorschütze Marco Grüll, der Coolness bewies: „Elfmeter zu schießen liegt mir, ich denke, dass ich ihn souverän verwertet habe.“