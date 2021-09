Fans zünden Auto von Schiedsrichter an

Person wurde verletzt

„Eine verletzte Person wurde in ein Krankenhaus in Jablanica eingeliefert“, so die Polizei gegenüber der französischen Nachrichtenagentur „AFP“. Die Suche nach den verdächtigen Personen läuft. In Bosnien sehen sich Schiedsrichter immer wieder dem Vorwurf der Korruption ausgesetzt.