Peinliche Panne bei Doppelstock-Zügen passiert

Um 400 Millionen Euro haben die ÖBB neue Doppelstockzüge bei der Schweizer Firma Stadler Rail bestellt, die Auftragsvergabe wurde aber von einer Konkurrenzfirma beeinsprucht. Laut Insidern musste das Bundesverwaltungsgericht aber nicht einmal ins Detail gehen – die digitale Bewerbung wurde nämlich mit einer Schweizer Signatur versehen, die in der EU gar nicht gültig ist. Die Vergabe wurde also gerichtlich aufgehoben, was den ganzen Prozess natürlich ausbremst.