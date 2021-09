Düstere Zukunftstaussichten auch im Haus zwei

Ungemütlicher Abend

Anne Mulleners inszeniert die Vorlage in Philipp Glanzners praktikabler Würfel-Bühne und mit Kathrin Eingangs vielsagenden Kostümen klassisch, mitunter ein wenig plakativ. Mit viel Emotion dabei ist das Ensemble: Daria von Loewenich als Laborantin, die mit hochwertigem Blut dealt, Frieder Langenberger als ihr unaufrichtiger Mann, Iman Tekle als Freundin mit miesen Werten und Franz Solar als Hausmeister, der in dieser Ordnung nicht mitspielen will. Mit ihren Lebenslügen sorgen sie für echtes Unbehagen. Kein gemütlicher Theaterabend, dafür ein wichtiger.