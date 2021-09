Niederösterreicherin stellt Rad-Weltrekord auf

Das Tagespensum von Meixner betrug somit an die 444,44 Kilometer, teilte der Landespressedienst mit. Es war der laut Aussendung insgesamt fünfte Weltrekord der Niederösterreicherin in verschiedenen Ultratriathlon-Disziplinen. Zu den größten Erfolgen in der 20-jährigen Karriere von Meixner zählen zudem zwei Teilnahmen beim „Race across America“ und ein weiterer Weltrekord als schnellste Frau beim „Race across Australia“.