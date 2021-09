Führungspositionen: Eher Männer als Frauen gefragt

„Hinsichtlich Geschlechtergleichstellung besteht eindeutig Handlungsbedarf. Es liegt primär in der Verantwortung der Führungsebene, Diversität in der Unternehmenskultur zu etablieren. Mehr Diversität wirkt sich nachweislich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen aus“, so Gudrun Heidenreich-Pérez von Deloitte. Doch nur etwa 13 Prozent macht der Frauenanteil in Führungspositionen in Österreich aus.