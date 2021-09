Österreich verpasste Viertelfinale ganz knapp

Denkbar knapp hat das österreichische Baseball-Nationalteam den Einzug ins EM-Viertelfinale in Italien verpasst. Wegen der bereits im Vorfeld erwarteten Niederlage gegen Gastgeber und Titelfavoriten Italien waren die Augen auf das zweite Spiel in der Österreich-Gruppe gerichtet: Belgien gegen Griechenland. Dabei feierten die Belgier einen knappen 5:4-Sieg und behielten zu diesem Zeitpunkt im direkten Vergleich mit Österreich und Griechenland denkbar knapp die Oberhand. Ein Out der griechischen Defensive mehr und Österreich wäre fix im Viertelfinale gewesen.