Österreich ringt Belgien mit 12:11 nieder

Nach einem Abtasten der beiden Gegner, begann die Partie in Avigliana (nahe Turin) im vierten Inning an Fahrt aufzunehmen. Zunächst gingen die Belgier mit vier Runs in Führung. Doch Team Austria zündete ebenfalls ein Offensiv-Feuerwerk und verkürzte auf 2:4. In weiterer Folge entwickelte sich ein Schlagabtausch, die Führung wechselte mehrmals.