Skistar Marco Schwarz und die rosarote Zukunft

Olympia in Peking wäre eines davon. „Ist im Kopf aber noch weit weg“, schränkt Marco ein. Die große Kristallkugel liegt gedanklich näher. Doch dafür braucht der 25-Jährige nicht nur erneut Slalom-Triumphe, sondern auch Riesentorlauf-Topresultate. Woran am herrlichen Pitztaler Gletscher gearbeitet wird – Österreichs Techniker dürfen am noch gesperrten Berg exklusiv trainieren. „Blacky“ sieht seine Zukunft rosarot: „Wenn ich im Riesentorlauf 100-prozentiges Selbstvertrauen aufbauen kann, geht’s auch in dieser Disziplin gscheit dahin.“