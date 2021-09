Drohungen und Gewalt: Weiter Vorwürfe gegen Arzt

„Was muss erst passieren?“

In zwei weiteren Fällen will die Staatsanwaltschaft Graz nun die Ermittlungen einstellen. Sichergestellte Videos zeigen zwar einschlägige Sadomaso-Sexpraktiken des Beschuldigten mit den Frauen, es gebe aber keinen Hinweis, dass der Sex nicht einvernehmlich passiert ist. Den Opfern wäre es zudem freigestanden, die Beziehung zu beenden und nicht mehr zum Beschuldigten in die Wohnung zu kommen. Auch für die Drohung mit einer Waffe mangle es an Beweisen. Das will eine der betroffenen Frauen nicht gelten lassen: „Es gibt eine Aufnahme, auf der Drohungen und sogar das Laden einer Pistole zu hören sind. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass diesen Drohungen ,die erforderliche Ernstlichkeit nicht beigemessen werden kann’. Wenn ein Opfer eine solche Drohung nicht ernst nehmen darf, was muss dann erst passieren?“ - Ob das für weitere Ermittlungen reicht, wird sich zeigen.