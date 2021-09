Thiem fällt in der Weltrangliste weiter zurück

Die aktuell verletzten Sieger der US Open 2019 und 2020 haben in der neuesten Weltrangliste je 2000 Punkte verloren: Vorjahressieger Dominic Thiem rutschte deshalb von Rang sechs auf acht zurück, Rafael Nadal (siegte vor zwei Jahren) von fünf auf sechs. US-Open-Sieger Daniil Medwedew blieb nunmehr 1.353 Punkte hinter Finalist Novak Djokovic auf Platz zwei. Erstmals in die Top Ten vorgestoßen ist der Norweger Casper Ruud.