„System der Ausbeutung und Angst“ bei Amazon

An knapp 50 Standorten in ganz Deutschland sortiert und verpackt Amazon Produkte, damit die Kunden in Prime-Qualität ihre Lieferungen erhalten. „Team Wallraff“-Reporter Daniel fängt über eine Zeitarbeitsfirma als Lagerarbeiter bei Amazon in Krefeld an, wo er mit seinen Kollegen laut einer RTL-Mitteilung 350.000 Pakete pro Tag sortiert. Alle Angestellten erhalten dafür einen Scanner, der nicht nur die einzelnen Waren, sondern auch die Leistung und die Pausenzeiten der Mitarbeiter erfasst und an die jeweiligen Manager weitergibt. Auch Kameras überwachten jeden Schritt der Mitarbeiter - und können sogar die erfassten Bilder analysieren.