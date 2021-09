Oschmautz fällt noch vom Gesamtweltcup-Podium

Mario Leitner schied im Semifinale, das Oschmautz gewann, als 30. aus. Leitner kämpft am Sonntag als aktuell ex-aequo mit Vitis Erster aber noch um den Gesamtsieg im ab 2024 olympischen Extrem-Slalom. Österreichs Topathletinnen Viktoria Wolffhardt und Corinna Kuhnle sind in Pau nicht am Start. In der übernächsten Woche geht in Bratislava die WM in Szene.