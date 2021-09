9/11: Verschwörungstheorien halten sich bis heute

3. „It was an inside job“: In unzähligen Verschwörungstheorien wird Angehörigen der US-Regierung bis hinauf zum damaligen US-Präsidenten George W. Bush eine Beteiligung oder Mitwisserschaft nachgesagt. Auch sollen die Pläne Al-Kaidas bekannt gewesen und bewusst zugelassen worden sein. Tatsächlich erhielt Bush einen CIA-Bericht am 6. August 2001, in dem von möglichen Anschlägen in den USA durch islamistische Terroristen die Rede war - dieser war allerdings sehr unspezifisch.