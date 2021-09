Steirerliga: Drei Klubs, ein Problem

Somit kann sich nur ein Landesliga-Duo vom lästigen Beinamen „Sieglos-Truppe“ trennen. Gnas ist trotz sechs Spielen ohne Dreier sehr besonnen. „Wir haben alles per Video klar analysiert. Wir haben die Spiele sehr unglücklich verloren. Oft haben wir falsche Entscheidungen getroffen, oft hat der Schiedsrichter eine Rolle gespielt“, so Gnas-Sportchef Andy Zach, der keinerlei Wirbel aufkommen lässt. „Trainer Marko Kovacevic? Der steht keine Sekunde zur Diskussion! Es ist eine Frage der Zeit, bis wir uns vor unseren tollen Fans belohnen.“ Am Freitag geht‘s gegen Fürstenfeld.