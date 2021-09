Vienna City Marathon: Wutti läuft nur Halbdistanz

ÖLV-Rekordhalterin Eva Wutti wird am Sonntag nicht wie geplant an den Staatsmeisterschaften im Rahmen des Vienna City Marathons teilnehmen. Die ÖM-Titelverteidigerin tritt stattdessen über die halbe Distanz an. Peter Herzog und Lemawork Ketema fehlen wenige Wochen nach ihren Auftritten im Olympia-Marathon beim VCM. Ebenso Valentin Pfeil und Stephan Listabarth, die ihre Leistungssportkarrieren beendet haben, sowie Timon Theuer und Christian Steinhammer.