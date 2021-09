Wird der Klimawandel unterschätzt?

Im UNO-Klimareport zeigen 234 Internationale Forscher auf, dass die Menschheit am Abgrund steht. Bis 2100 soll es in Österreich um bis zu 5 Grad heißer werden. Die immer schneller voranschreitende Erwärmung des Planeten fällt mittlerweile auch schon der Wirtschaft zum Verhängnis. Was ist Ihre Meinung, zu diesem Thema? Glauben sie, dass der Klimawandel die Wirtschaft temporär oder dauerhaft schädigen könnte, oder bereits hat? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!