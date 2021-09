Soziales Netzwerk begrenzt Posting-Anzahl auf 100

Facebook & Co. verankerten in uns die Vorstellung, „dass unsere eigene Sozialität am besten durch Quantität bewertet und verstanden wird. Sie verändern unser Zeitgefühl auf eine Weise, die uns die letzten Minuten oder Stunden alt erscheinen lassen kann. Und ihre personalisierten Feeds lehren unser Gehirn, dass der einzige Inhalt, der es wert ist, gesehen oder gelesen zu werden, der ist, den wir uns bereits vorstellen können. In ihrem unermüdlichen Streben nach Nutzern, Daten und Reichtum opfern die großen sozialen Medien die menschliche Handlungsfähigkeit und das Potenzial auf dem Altar des Mehr“, kritisiert er.