Graubünden: Unterwegs in der wilden Schweiz

Damit die natürlichen Prozesse in dieser streng geschützten Wildnis auch ihre Wirkung zeigen, gilt es für Besucher strenge Park-Regeln zu beachten: So dürfen beispielsweise keine Hunde in den Nationalpark. Das Verlassen der Wanderwege und das Baden in den Seen und Flüssen ist verboten. Abfälle müssen wieder mitgenommen werden. Und es dürfen keine Steine gesammelt, keine Blumen und Pilze gepflückt werden - rein gar nichts darf aus der Natur entnommen werden.