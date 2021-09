Italien muss gegen Litauen auf Verratti verzichten

Marco Verratti, Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, wird Italiens Fußball-Nationalteam für das WM-Qualifikations-Heimspiel am Mittwoch gegen Litauen nicht zur Verfügung stehen. Verratti hat das Camp der Azzurri verlassen, gab der Verband am Montag auf seiner Website bekannt. Der 28-Jährige hatte im Spiel am vergangenen Mittwoch gegen Bulgarien einen Schlag aufs Knie bekommen. Beim 0:0 gegen die Schweiz wurde er am Sonntag nur in der Schlussviertelstunde eingesetzt.