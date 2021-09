Bewegung bei Skilift zwischen Sillian und Sexten

Rund 40 Millionen Euro investiert die Hochgruben Seilbahnen GmbH mit ihren Gesellschaftern der 3 Zinnen AG sowie der Hochpustertaler Bergbahnen GmbH. Ein Punkt ist dabei die Anbindung an den neuen Bahnhof in Sillian mit direkter Pistenzufahrt. Der Einstieg auf Südtiroler Seite erfolgt bei der Haltestelle in Vierschach. Apropos Südtirol: Dort liegen die Bewilligungen für das geplante Liftprojekt bereits seit dem vergangenen Herbst vor.