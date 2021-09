Ribery kurz vor Wechsel zu Serie-A-Aufsteiger

Am Montag soll der derzeit vereinslose 38-Jährige den Medizincheck absolvieren. „Ribery nach Salerno zu bringen, ist wie, als Maradona zu Napoli kam“, so Salernitana-Sportdirektor Angelo Mariano Fabiani in einem Interview mit dem Radiosender „Kiss Kiss“. „Das Angebot steht - und der Spieler evaluiert es. Wir sind zuversichtlich.“