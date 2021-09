Haas-Blockade! Vettel crasht fast in Schumacher

Es war in den letzten Sekunden des ersten Abschnitts: Vettel will das frühe Aus in Q1 mit einer schnellen Runde verhindern, rast um die Kurve, doch da sind plötzlich die beiden Haas-Autos. Der Heppenheimer merkt sofort, das wird eng, legt eine Vollbremsung hin und vermeidet so einen bösen Unfall.