Krach bei Haas! Masepin attackiert Schumacher

„Weiß nicht, was er rumerzählt“

„An einem Wochenende bist du das erste Auto und am nächsten bist du das zweite Auto“, erklärt Masepin. „Ich hätte nicht überholt werden müssen, ich war heute das erste Auto im Team. Es ist eine clevere Art, mich zu übergehen. Entweder man befolgt die Regeln oder eben nicht.“ Schumacher zu den Vorwürfen: „Ich weiß nicht ganz, was er rumerzählt. Ich habe das Team gefragt und das OK bekommen. Ich habe ihn auch nicht langsamer gemacht oder sowas, von daher kann ich nicht viel dazu sagen."