Wilder Abflug! Ferrari-Ass sorgt für Rote Flagge

Wilde Szenen im dritten Training in Zandvoort: Ferrari-Pilot Carlos Sainz krachte mit seinem Boliden in der dritten Kurve in den Reifenstapel - zu sehen oben im Video! Mit seinem Crash sorgte er für eine Rote Flagge. Der Spanier konnte seinen zerstörten Wagen zum Glück ohne fremde Hilfe und unverletzt verlassen.