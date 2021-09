„El Dante“, ein lateinamerikanisches Märchen

Erschreckende Gemeinsamkeit

Langsam beginnt die anfängliche Antipathie zu bröckeln und die beiden so unterschiedlichen Menschen sehen sich nun nicht nur mit tief vergrabenen Aspekten ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert, sondern sie erkennen auch, dass ein gesellschaftlicher Missstand, nämlich der bis zum Äußersten gehenden Gewalt gegen Frauen, sie bis zum blutigen letzten Atemzug miteinander vereint. So lautet die kurze Inhaltsangabe der aktuellsten Produktion des Stadttheaters Kufstein, welche am 5. September im Hotel Panorama Royal in Bad Häring ihre Uraufführung erleben wird.