Geschwister „schürfen“ monatlich 30.000 Dollar

1000 Dollar im ersten Monat

Am ersten Tag habe er drei Dollar verdient, so Ishaan. Doch dabei sollte es nicht lange bleiben: „Uns hat es so gut gefallen, dass wir angefangen haben, weitere Prozessoren hinzuzufügen, und im ersten Monat 1000 US-Dollar verdient haben“. Um das Geschäft offiziell zu machen, gründeten die Geschwister mit Unterstützung ihres Vaters, einem ehemaligen Investment-Banker, schließlich ihr eigenes Mining-Unternehmen: Flifer Technologies.