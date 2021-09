Rekordregen sorgt für Notstand in New York

In New York herrscht Weltuntergangsstimmung aufgrund des Hurrikans „Ida“: Ausläufer des Wirbelsturms brachten den stärksten Regen seit Beginn der Auszeichnungen. Straßen und Wohnungen standen am Mittwochabend bis zu einem Meter unter Wasser, der U-Bahnverkehr wurde eingestellt und Tausende Haushalte waren ohne Strom. Bürgermeister Bill de Blasio rief den Notstand aus - die Menschen sollten in ihren Wohnungen bleiben und nicht nach draußen gehen.