Tornado-Warnung! Wilde Szenen bei den US Open

Wilde Szenen bei den US Open: Heftiger Wind und starke Regenfälle haben für ein Chaos beim Grand-Slam-Turnier gesorgt! Diese resultierten aus den Ausläufen des Hurrikan „Ida“. Es gab sogar eine Tornado-Warnung in New York. „Ich sitze im Arthur-Ashe-Stadion fest“, schrieb Ex-Skistar Lindsey Vonn in den sozialen Medien.