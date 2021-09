Duale Akademie eröffnet Top-Karrierechancen

Den Feinschliff für Ihre Zukunft am Bau erhalten Sie an der BAUAkademie Tirol in Innsbruck. Schon während der Lehrzeit zählt die Baubranche zu den bestbezahlten Ausbildungen in Österreich. Mit dem Zertifikat „Duale Akademie Hochbauspezialist“ starten Sie als anerkannter Experte in Ihre Zukunft.