Katar-Prinzessin stiehlt Mourinho die Show

Die Prinzessin, so die Turiner Zeitung „Tuttosport“, sei gekommen, um AS Roma zu sehen. Ob sie wohl die Hauptstadtmannschaft von US-Investor Dan Friedkin übernehmen will? Oder sogar als Sponsor einsteigen will? Ihr Cousin besitzt schon Paris SG, Geld genug ist vorhanden, wie Leo Messis Verpflichtung eindrucksvoll zeigte. Ein Treffen zwischen der Prinzessin und der Roma-Führung habe jedoch nicht stattgefunden, beteuerte die italienische Seite „Mediagol“.