Mercedes: Wolff und die Tage der offenen Türen

Und dann war Mercedes-Teamchef Toto Wolff in der Sommerpause auch noch in Berlin, wo Nyck de Vries den Titel in der Formel-E holte. „Nick war immer stark, auch in den Junior-Formeln, dann in der Formel 2, jetzt holte er den Titel - da öffnen sich auch Türen in die Formel 1“, verrät Wolff der „Krone“, „aber das ist auch abhängig davon was Valtteri und George machen.“ Bei Sauber und Williams könnte bald etwas frei werden.