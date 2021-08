Wimmer-Hammer! Glasner holt nur 1:1 in Bielefeld

Die Frankfurter schienen in Bielefeld dank eines Treffers von Jens Petter Hauge (22.) die Oberhand zu behalten. Dann aber kam in der 81. Minute der Ex-Austrianer Wimmer zu seinem Debüt und sorgte fünf Minuten später mit einem Distanzschuss für das 1:1. Bei beiden Teams fungierten Österreicher als Kapitäne - Manuel Prietl bei den Hausherren und Martin Hinteregger (unten im Bild) bei der Eintracht spielten durch. Die Frankfurter traten ohne Filip Kostic an, der nicht zum Abschlusstraining erschienen war und offenbar einen Wechsel zu Lazio Rom erzwingen will.