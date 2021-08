Ab 17.30 Uhr LIVE: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig

Leipzig hat in der Bundesliga die letzten vier Auswärtsspiele alle verloren, eine so lange Negativserie hatte es für die Sachsen nie zuvor gegeben. In der letzten Spielzeit endeten beide Bundesliga-Duelle der Clubs mit 2:2, der VfL lag in beiden Partien in Führung (im Rückrunden-Spiel in Leipzig sogar mit 2:0).