Ab 15.30 Uhr LIVE: Union Berlin - Mönchengladbach

Für die Mönchengladbach mit Trainer Adi Hütter steigt am Sonntag (15.30 Uhr) das zweite Auswärtsspiel der noch jungen Bundesliga-Saison: Im Stadion An der Alten Försterei gastiert Borussia am 3. Spieltag beim 1. FC Union Berlin. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie live dabei.