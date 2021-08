Erschöpfter Schwan von Florianis gerettet

Am Donnerstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Kotezicken (Bezirk Oberwart) im Burgenland zu einer Tierrettung alarmiert. Ein Schwan war aus unersichtlichen Grund so erschöpft, dass er medizinische Betreuung benötigte. Nach einem Tierarzt-Besuch wurde der Vogel wieder in die Freiheit entlassen.