Gebauer verlässt Bielefeld in Richtung Ingolstadt

Gebauer selbst gab an, sich in den Gesprächen mit den Ingolstadt-Verantwortlichen gleich sehr wohl gefühlt zu haben - und sich nun „riesig“ zu freuen. „Die ‚Schanzer‘ sind ein junger, moderner und doch bodenständiger Klub. Ich habe gehört, dass Österreicher hier beim FCI eine durchaus erfolgreiche Historie haben - und diese will ich gerne fortsetzen“, so Gebauer.